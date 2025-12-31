Adıyaman'ın Gerger ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesi, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. İlçede güne karla uyanan çocuklar, baklava tepsisi, palet ve varilleri keserek yaptıkları kaygan araçlarla yokuşlardan kaydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsata çeviren çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kaynak : PERRE