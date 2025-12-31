Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Aydın, 'Yeni yılın; gönüllerimizi yakınlaştıran, dayanışmamızı büyüten, kardeşliğimizi daha da pekiştiren güzelliklerle gelmesini diliyorum' dedi.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Yeni bir yıla girerken en büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynı hedeflere omuz omuza yürüdüğümüz, zor zamanlarda birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz bu güçlü bağ, yarınlara dair umudumuzun en sağlam teminatıdır. Yeni yılın; gönüllerimizi yakınlaştıran, dayanışmamızı büyüten, kardeşliğimizi daha da pekiştiren güzelliklerle gelmesini diliyorum. Sağlık, huzur ve bereketin paylaştıkça çoğaldığı; ortak değerler etrafında kenetlendiğimiz bir yıl olsun. Birlikte daha güçlü, birlikte daha umutlu nice yıllara.'

Kaynak : PERRE