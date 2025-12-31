Kahta'da depremzede vatandaşlar için yapımına başlanan köy konutlarında çalışmalar, konutların bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla aralıksız sürüyor. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Bağbaşı Köyü'nde inşa edilen köy evleri ile devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları ve yapımı süren yeni cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Kaymakam Soysal sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak vatandaşların talep, beklenti ve önerilerini dinledi.

Kaymakam Soysal, yaptığı incelemeler sonunda çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi için yetkililere gerekli talimatları verdi.

Kaynak : PERRE