Toplantıda, ilçe merkezi, beldeler ve köyler genelindeki çalışmalar, trafik güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Kış Mevsimi Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Kadir Algın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belde Belediye Başkanı Orhan Orhan, Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ali Azık, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

