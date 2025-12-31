Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sahada görev yapan Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme çalışmaları sırasında Vartana Deresi mevkisinde yolda kalan bir ambulansa müdahale etti.

Vartana Geçici Yaşam Alanı'nda ikamet eden ve rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye sevk edilen yaşlı bir çiftin bulunduğu ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Bölgede yol açma ve temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, ambulansın mahsur kaldığını fark ederek hızlıca harekete geçti.

Zamanla Yarış

Hava koşulları nedeniyle ambulansın yoluna devam edememesi üzerine zaman kaybetmek istemeyen belediye ekipleri, hastaları güvenli şekilde belediyeye ait araca alarak 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Böylece hastaların tedavi süreci vakit kaybedilmeden başlatıldı.

Vatandaşlardan Teşekkür

Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, 'Yolda kaldık. Belediye ekipleri bizi hastaneye kavuşturdu. Ekiplere ve Başkan'a teşekkür ederiz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak : PERRE