AKYOL Dernek Başkanı Yusuf Aslan, yeni yıl öncesinde yazılı açıklama yaptı. Yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere periyodik olarak erzak yardımı yaptıklarını, okul öncesi öğrencilere kırtasiye desteği sağladıklarını ve bağışlar doğrultusunda giyim ile eşya yardımı gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, yardımseverlere 'Yeni yıl hediyeniz iyilik olsun' çağrısında bulundu.

'Küçük Bir Yardım Büyük Bir Mutluluk Kaynağı Olabilir'

Başkan Alsan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Yeni bir yıla herkes mutlu ve umutlu girmek ister. Bunun için diyoruz ki; yardım yapabilecek durumda olan herkes, yeni yıl alışverişi için ayırdığı portföyde, iyiliğe de yer versin. Küçük bir yardım büyük bir mutluluk kaynağı olabilir.

2026 yılının başta ilimiz olmak üzere ülkemiz için, Cumhuriyetimiz için, tüm Ulusumuz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için umut, sağlık, sevgi, huzur ve barışın egemen olduğu yeni bir yıl olmasını dilerim.'

Kaynak : PERRE