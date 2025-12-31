AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 2026 yılına girerken yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılında Adıyaman'da yürütülen çalışmaları değerlendirerek, yeni dönemde daha güçlü bir vizyon ortaya konacağını belirtti.

Alkayış, 2025 yılının Adıyaman için bir inşa yılı olduğunu vurgulayarak, deprem sonrası süreçte devlet ve millet bütünlüğünün en güçlü örneklerinden birinin Adıyaman'da sergilendiğini ifade etti.

'Asrın felaketinin ardından Adıyaman'ımızda sadece binalar değil; umut, güven ve gelecek de yeniden inşa edilmiştir. Okullarımızdan sağlık altyapımıza, ulaşım ağlarımızdan konut stokumuza, meydan projelerimizden vizyon yatırımlarımıza kadar 2025 yılı boyunca durmadan, duraksamadan çalıştık' diyen Milletvekili Alkayış, bu büyük dönüşümün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mümkün olduğunu kaydetti.

Milletrvekili Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesiyle enkazdan umuda, yıkımdan dirilişe uzanan tarihi bir sürecin birlikte yaşandığını belirterek, 'Adıyaman'a gönül veren, bu şehri kendi hikâyesi bilen insanlarımızla omuz omuza yürüdük' ifadelerini kullandı.

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Alkayış, yeni dönemin ihya kavramıyla şekilleneceğini ifade etti:

'2025 yılı Adıyaman'ın inşa yılıydı. 2026 yılı ise yeniden doğan Adıyaman'ın; sosyal hayatıyla, ekonomik canlılığıyla, kültürel kimliğiyle ve ortak geleceğe olan inancıyla ihya yılı olacaktır. Artık sadece ayağa kalkan değil; güçlenen, büyüyen ve yarınlara umutla bakan bir Adıyaman'dan söz ediyoruz.'

Milletvekili Alkayış, mesajının sonunda 2026 yılının ülkemize ve Adıyaman'a sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ederek, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Kaynak : PERRE