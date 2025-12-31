Adıyaman'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Adıyaman Belediyesi tüm birimleriyle sahada çalışmaya devam ediyor. Adıyaman Fen İşleri Müdürlüğü, kriz koordinasyon merkezi yönetiminde ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kriz Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek sahadaki çalışmaları denetledi. Tutdere, 'Adıyaman'ımıza sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir kar yağışı başladı. Tüm ekiplerimizle Kriz Koordinasyon Merkezimizde ve sahada aralıksız çalışıyoruz. Ana arterlerimizi açık tutmak için üstün gayret gösteriyoruz' dedi.

Başkan Tutdere, ulaşımda aksama yaşanmaması ve olası kazaların önüne geçilmesi için vatandaşları uyardı. Tutdere, 'Mümkün oldukça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını, toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını bekliyoruz. Sahada olabilecek olumsuzlukları 153 hattımıza bildirin. Bu süreci hep birlikte güvenle atlatacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere ayrıca, yıllardır özlemini duyulan kar bereketinin şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PERRE