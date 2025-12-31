Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, 2026 yılına girerken yayımladığı yazılı açıklamada; güçlü bir Türkiye, diri bir toplum ve büyük bir Türk dünyası idealinin ilim, bilim ve Türk ahlakı temelinde mümkün olacağını vurguladı.

'2026'ya Güçlü Bir Türkiye İnancıyla Giriyoruz'

2025 yılının geride bırakıldığını belirten Gönder, 2026 yılına yönelik hedef ve beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni yıla dair değerlendirmesinde Türkiye'nin kalkınma vizyonuna dikkat çeken Gönder, şu ifadeleri kullandı: '2025 yılını geride bırakırken, 2026 yılına; ilim ve bilimi rehber edinen, ekonomik olarak daha güçlü, değerlerinden kopmayan bir Türkiye hedefiyle giriyoruz. Bizler biliyoruz ki gerçek kalkınma; sadece maddi güçle değil, akılla, bilgiyle ve ahlakla mümkündür.'

'Türk Milletinin Temelinde İlim, Bilim ve Töre Var'

Açıklamasında Türk milletinin tarihsel ve kültürel birikimine özel vurgu yapan Gönder, kalkınmanın ve yükselişin temel dayanaklarının bu değerler olduğuna işaret etti. Türk milletinin mayasında ilim ve bilimin bulunduğunu belirten Gönder, Türk ahlakı ve töresinin toplumu ayakta tutan ana unsur olduğunu ifade etti.

'Türk milletinin mayasında ilim vardır, bilim vardır; Türk ahlakı, fazileti ve asırlardır nesilden nesle aktarılan Türk töresi vardır. Bu değerler, bizi ayakta tutan en sağlam temeldir.'

Gençlik Vurgusu: 'En Büyük Güvence Gelecek Nesiller'

Gençliğin Türkiye'nin yarınları açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Gönder, ilimle yetişen ve bilimle üreten bir gençliğin ülkenin en büyük güvencesi olduğunu dile getirdi.

'Gençlerimizin ilimle yetiştiği, bilimle ürettiği; töresine, ahlakına ve kimliğine sahip çıktığı bir gelecek en büyük güvencemizdir.'

'Güçlü Ekonomi, Sağlam Adalet, Diri Toplum'

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gönder, güçlü bir devlet yapısının ancak değerleriyle barışık bir toplumla mümkün olacağını vurguladı.

'Ekonomisi güçlü, adaleti sağlam, toplumu diri bir Türkiye; ancak değerleriyle barışık, bilime açık bir nesille mümkündür.

Türk Dünyasıyla Birlik Mesajı

Gönder, açıklamasında Türk dünyasıyla olan tarihsel ve kültürel bağlara da dikkat çekti. Ortak tarih ve ortak değerler doğrultusunda geleceğin birlikte inşa edilmesi gerektiğini belirten Gönder, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.'Türk dünyasıyla gönül birliğimizi pekiştirerek, ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız.'

Atatürk'ün Sözüyle Geleceğe Mesaj

Açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle geleceğe mesaj veren Gönder, 'Bu yolda bizlere ışık tutan söz, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaktadır. Bütün ümidim gençliktedir. Mustafa Kemal Atatürk' ifadelerini kullandı.

Hedef Kızılelma Derneği'nin 2026 yılında da ilmi, bilimi, Türk ahlakını, faziletini ve Türk töresini merkeze alan anlayışını sürdüreceğini belirten Gönder, çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

'Hedef Kızılelma Derneği olarak; ilmi, bilimi, Türk ahlakını, faziletini ve Türk töresini merkeze alan bir anlayışla, 2026 yılında da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.'

'2026 Yılını Umutla ve Azimle Karşılıyoruz'

Açıklamasının sonunda yeni yıl temennisinde bulunan Gönder, 'Yeni yılın; Türk milletine ve Türk dünyasına birlik, dirlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; 2026 yılını umutla, inançla ve azimle karşılıyoruz.'

Kaynak : PERRE