Aile Yılı'nda ebeveynleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması hizmete sunuldu. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama ile ebeveynlere, çocuk eğitimi ve aile içi iletişim alanlarında kapsamlı rehberlik sağlanıyor.

'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması; ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurmalarına katkı sunmayı, çocukların gelişim süreçlerinde aileleri bilinçli şekilde desteklemeyi hedefliyor. Uygulama, sunduğu içeriklerle ailelerin günlük yaşamda karşılaştıkları konulara pratik ve güvenilir çözümler sunuyor.

Kısa sürede yoğun ilgi gören uygulama, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede 1,8 milyon kişi tarafından kullanılmaya başlandı. Bu ilgi, ebeveynlerin çocuk eğitimi ve aile içi iletişim konularında doğru ve güvenilir bilgiye duyduğu ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında aileleri güçlendirmeye yönelik dijital ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

Kaynak : PERRE