Sanatseverlere Ücretsiz Gösterim

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Adıyaman Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenecek. Sanat ve eğlencenin iç içe olduğu bu özel gecede, izleyiciler geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden biriyle buluşacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Sanatın ve kültürel etkinliklerin kentimizde daha fazla yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı, Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden biri olan 'Kanlı Nigar'ı izlemek için Abdulhamid Han Kültür Merkezi’ne davet ediyoruz" dedi.

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Önemli Bir Eseri

Başrollerini Çiğdem Tunç, Deniz Salman, Yaşar Ayvacı, Buket Çelik, Gamze Yarka, Savaş Özartay, Serkan Demir ve Uğur Eger gibi isimlerin paylaştığı oyun, hem komedi hem de toplumsal mesajlar içeren sahneleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Etkinlik organizasyon yetkilileri, Adıyaman halkının bu kültürel etkinliği kaçırmaması gerektiğini vurgulayarak, oyun saatinden önce seyircilerin salonda yerlerini almasını tavsiye etti.

Sanatseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olan "Kanlı Nigar", 9 Mart 2025 Pazar günü saat 21.00’de Abdulhamid Han Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ve katılım ücretsiz olacak.

Kaynak : PHA