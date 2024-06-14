Bakan Özhaseki, “Bizim Anadolu'da başımıza gelecek en büyük felaketti. 850 bin civarında bağımsız birim yıkıldı veya yıkılmak üzere. Maddi hasar yüz milyar doların üzerinde. Bu işten 18 ilimiz zarar gördü” dedi.

Bakan Özhaseki, Adıyaman Havalimanı'nda Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı. İlk olarak İndere bölgesinde yapımı süren konutları inceleyen Bakan Özhaseki, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"850 Bin Bağımsız Birim Yıkıldı veya Yıkılmak Üzere"

Bakan Özhaseki, deprem felaketinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Değerli basın mensupları, mübarek bir günde Adıyaman'dayız. Depremde en çok hasar gören illerimizden birisi de Adıyaman'dı. AFAD'ın hesaplamalarına göre burada kırk üç bin civarında hak sahibi var. Kırk altı bin civarında konut ve iş yeri inşaatlarına başladık ve sekiz bin kadar konutumuzu teslim ettik. Her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"200 Bin Konut Yıl Sonuna Kadar Teslim Edilecek"

Bakan Özhaseki, "Sene sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. 14 milyon insan mağdur oldu. Bütün bu yaraları sarmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Şu anda bin iki yüz kırk şantiyemiz var. Toplamda yüz on bin kişilik bir çalışan ordusuyla yapıyoruz bu işleri. Dört bin üç yüz otuz üç köyde de yıkılmış olan köy evlerimizi yapıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız" dedi.

"Depreme Dayanıklı Konutlar"

TOKİ ve diğer kurumların yaptığı binaların sağlam olduğunu belirten Özhaseki, "Yaptığımız evler depreme dirençli evler. TOKİ, Emlak Konut bu konuda sınıfı geçti. Geçtiğimiz depremde devlet kurumlarımızın yaptığı binalardan hiçbiri yıkılmadı. Bu konutlar da aynı şekilde inşa ediliyor ve bittiğinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu

"Adıyamanlılara Geçmiş Olsun Mesajı"

Bakan Özhaseki, son olarak Adıyamanlılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Adıyamanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenabıhak bir daha göstermesin diye de dua ediyorum" dedi.

Kaynak : PHA