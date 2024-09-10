"Altınşehir İlkokulu’nda Tören Düzenlendi"

Adıyaman’daki İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Altınşehir İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri katıldı. Öğrencilerin coşkusu ve velilerin heyecanı dikkat çekti.

"İl Milli Eğitim Müdürü'nden Eğitim Yılı Mesajı"

Törende konuşan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yeni eğitim yılına büyük bir enerji ve kararlılıkla başladıklarını vurguladı. Tosun, "Bu yıl, 11 bin kişilik eğitim kadromuzla birlikte, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunma konusunda kararlıyız" dedi.

"Vali ve Protokol Sınıflarda"

Törenin ardından, Vali Osman Varol ve protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Varol, onların heyecanına ortak oldu ve başarı dileklerini iletti. Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, öğrencilerin eğitim yolculuğunda her daim yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Eğitim Yılına İyi Dileklerle Başlangıç"

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, yaptığı açıklamada, "2024-2025 eğitim-öğretim yılının, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diyerek yeni eğitim döneminin Adıyaman için başarılarla dolu geçmesini diledi.

"Öğrencilerin Heyecanı Yüksek"

Yeni eğitim yılına coşkulu bir şekilde başlayan Adıyaman’da, öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği açılış programında, öğretmenler yeni döneme hazır olduklarını belirterek, eğitimde kaliteli ve güçlü bir yıl hedeflediklerini söylediler.

Adıyaman genelinde düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri, şehrin dört bir yanındaki okullarda aynı heyecan ve coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA