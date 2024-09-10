Günler süren arama çalışmalarının ardından ortaya çıkan bu korkunç olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Narin’in ölümüyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada, şüphelilerden alınan ifadeler ise olayın karanlık detaylarını gün yüzüne çıkardı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar: Amca 200 Bin TL Teklif Etti

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan ve olayın seyrini değiştiren kişi, Nevzat Bahtiyar oldu. Şüpheli, verdiği ifadesinde Narin'in amcası ve aynı zamanda köyün muhtarı olan Salim Güran’ın kendisine 200 bin TL karşılığında cesedi ortadan kaldırmasını teklif ettiğini itiraf etti. Bahtiyar, muhtarın cesedi battaniyeye sarılı bir şekilde kendisine teslim ettiğini ve cesedi ortadan kaldırması için baskı yaptığını açıkladı.

Bahtiyar ifadesinde, cesedi görünce tereddüt ettiğini ancak muhtarın "Aileyi düşün, sana 200 bin TL veririm" diyerek kendisini ikna etmeye çalıştığını belirtti. Cesedi derenin kenarına götürüp üzerine taşlar örterek sakladığını, ardından evine dönerek namaz kıldığını söyledi​.

Aramalara Katılarak Şüpheleri Üzerinden Attı

Şüpheli Nevzat Bahtiyar’ın açıklamalarına göre, olaydan sonra köyde başlatılan arama çalışmalarına bizzat katıldı. Jandarma ile birlikte yapılan aramalara muhtar Salim Güran da katılmış ve bu süreçte herhangi bir şüphe çekmeden olay yerinde bulunmuş. Bahtiyar, olay sonrasında büyük bir pişmanlık duyduğunu ve en sonunda itirafta bulunduğunu belirtti.

Narin’in Amcası da Soruşturmada Çözülmeye Başladı

Bahtiyar’ın itirafı sonrası, gözaltında tutulan amca Salim Güran’ın da soruşturma kapsamında çözülmeye başladığı iddia ediliyor. Başlangıçta olayla ilgili sessiz kalan Güran’ın, itirafların ardından cinayetin detaylarını anlattığı söyleniyor. Olayda muhtarın rolü, cinayetin neden işlendiği ve diğer olası faillerle ilgili detayların çözülmesi için soruşturma derinleştiriliyor​.

Ceset Üzerinde Kan Donduran Detaylar

Narin Güran’ın cesedine yapılan otopsi, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. İlk bulgulara göre Narin’in boynunda lezyonlar tespit edilirken, ayaklarında kırıklar ve ciddi travmalar görüldü. Cesedin uzun süre su içinde kaldığı ve bu nedenle beden bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi. Adli tıp uzmanlarının cinsel istismar şüphesiyle yaptığı incelemeler devam ederken, cesedin bu durumu nedeniyle otopsi süreci uzadı​.

Toplumsal Öfke Büyüyor: ‘Narin İçin Adalet’ Çağrıları

Türkiye genelinde, Narin Güran’ın trajik ölümü geniş yankı buldu. Sosyal medyada ‘Narin için adalet’ çağrıları yapılırken, köyde ve çevre illerde protestolar düzenlendi. Çocuklara yönelik şiddet ve ihmalin önlenmesi için daha ciddi adımlar atılması talep edilirken, özellikle çocukların korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Bu cinayet, yalnızca bir trajedi değil, aynı zamanda çocukların güvenliği konusunda Türkiye genelinde yeniden tartışmaların başlamasına neden oldu. Kamuoyu, cinayetle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşmasını bekliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltında bulunan kişilerin sorguları sürerken, yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Gözaltı sayısı 24’e ulaşan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, amca Salim Güran’ın itiraflarının ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması umuluyor.

Kaynak : PHA