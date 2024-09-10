TOKİ’de yaşayan öğrenciler, kendilerine ait bir okul olmadığı için her gün 3 kilometre uzaklıktaki okullara yaya olarak gitmek zorunda kalıyor. Aileler, bu mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden acil çözüm bekliyor.

"Konutlar Teslim Edildi, Ancak Altyapı Eksik"

Kahta’daki Musa Peygamber mevkiinde inşa edilen TOKİ konutları, evleri hasar gören aileler için yapıldı ve yaklaşık iki ay önce hak sahiplerine teslim edildi. Ancak teslimatın eğitim öğretim yılının ortasında yapılması, öğrenciler açısından büyük bir sorun yarattı. Aileler, çocuklarının mevcut okullarından ayrılmalarına izin veremediği için TOKİ bölgesinde bulunan ancak okul yapılmamış alanlarda yerleşmek zorunda kaldı.

"Ulaşım Yok, Servis Hizmeti Sunulmadı"

TOKİ bölgesinde yaşayan öğrencilerin en büyük problemi ise okullarına ulaşım. Mahallede herhangi bir servis hizmeti bulunmadığı gibi, toplu taşıma imkânları da yetersiz. Bu durum, özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. 3 kilometrelik yolu yaya olarak gitmek zorunda kalan öğrenciler, sabah erken saatlerde yola çıkmak zorunda kalıyor.

"Aileler Çözüm Bekliyor"

Aileler, yetkililerin bu duruma acil bir çözüm bulmasını talep ediyor. Öğrenciler için bir okul yapılması ya da en azından geçici bir servis hizmeti sağlanması gerektiğini belirten aileler, çocuklarının eğitim haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin uzun mesafeler boyunca yürümek zorunda kalmalarının yaratacağı zorlukların daha da artacağı ifade ediliyor.

Ailelerin mağduriyetlerinin ne zaman giderileceği belirsizliğini korurken, yetkililerden bir an önce adım atılması bekleniyor.

Kaynak : PHA