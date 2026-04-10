Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Harmanardı Köyü mevkiinde Kaya A. idaresindeki 27 AV 167 plakalı otomobil ile Abdullah Y. idaresindeki 02 AY 136 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücülerinden Abdullah Y., yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.