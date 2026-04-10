Adıyaman'da köylerde yürütülen yatırım ve altyapı çalışmaları kapsamında İncebağ Köyü ziyaret edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alperen Şükrü Göktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç ve teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, köy muhtarlarıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda köy konutları, altyapı çalışmaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı. Kırsal kalkınma kapsamında yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet, bölgede 1,5 milyon metrekare kilitli parke çalışması ile yaklaşık 100 köyde çocuk oyun alanları kurulacağını belirterek, kırsal yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ziyaret, köy sakinlerine teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.