Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi kadrosunda eksik olan çocuk hastalıkları uzmanlığı kadrosuna atanan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Hatun Soya yeni görevine başladı.

Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Olan Uzm.Dr Hatun soya 127. DHY Ataması ile 06.04.2026 tarihinde Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Uzm.Dr Hatun Soya yaptığı açıklamada: Gölbaşı ilçesinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çoçuk Hastalıkları alanında modern, bilimsel ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Gölbaşı halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Uzman Doktor Hatun Soya'nın atanmasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesinin Çocuk Hastalıkları Uzmanı kadrosu tamamlanmış oldu.

Gölbaşı İlçesi sakinleri bu atamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Haber: Emin Tezerdi-Gölbaşı

