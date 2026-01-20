İlk etapta; İmamağa Mahallesi (2 farklı kısım), Musalla Mahallesi, 3. Çevre Yolu, Altınşehir Mahallesi (Batı ve Güney kısımları) ve Kent Meydanı olarak belirlenen satış noktalarında inşaat çalışmaları tamamlandı. İlk Halk Ekmek büfesinin Kent Meydanı'nda kurulmasının ardından, diğer noktalarda da hazırlıklar hız kazandı. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan büfelerde vatandaşlara modern ve kaliteli hizmet sunulması planlanıyor.

Günlük 9 Bin Ekmek Kapasiteli Modern Tesis

Son teknolojiyle donatılan ve en yüksek hijyen standartlarına uygun şekilde inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası, tamamlandığında bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olacak. Tam kapasiteyle çalıştığında günlük ortalama 9 bin adet üretim yapacak olan fabrika; ekmeği hem kalite hem de ekonomik fiyat avantajıyla vatandaşın sofrasına ulaştıracak.

Başkan Tutdere: 'Halkımızın Sofrasına Ve Bütçesine Katkı Sunuyoruz'

Halk Ekmek projesinin sosyal dayanışmanın bir simgesi olduğunu vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Halk Ekmek projemizle, özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin bütçesine doğrudan katkı sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı temel gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Kentimizin farklı noktalarında kurduğumuz modern satış büfeleriyle erişimi kolaylaştırıyoruz. Kendi tesisimizde, hijyenik koşullarda üreteceğimiz ekmekleri halkımızın sofrasına güvenle ulaştıracağız. Adıyaman'da sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve insan odaklı projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

