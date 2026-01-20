Kapcami Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, altyapı birimlerinin işini tamamlamasının ardından freze ekipleri devreye girerek bozulan eski asfaltın söküm işlemlerini gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak sahaya giren asfalt ekipleri ise finişer aracılığıyla sıcak asfalt serimi yaptı.

Altyapı ve üstyapı hizmetlerini ayrılmaz bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

'Şehrimizin hiçbir noktasında günü kurtaran çözümler üretmiyoruz. Altyapısı tamamlanmamış bir caddeye asfalt atmanın doğru olmadığını biliyoruz. Bu nedenle altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı ve planlı bir şekilde yürütüyor, işi bitmeden bir sonraki aşamaya geçmiyoruz. Kapcami Mahallemizde olduğu gibi, altyapısı tamamlanan her noktada vakit kaybetmeden asfalt serimine geçerek hemşehrilerimizin günlük yaşamını en az düzeyde etkilemeyi amaçlıyoruz. Adıyaman'ımızı sağlam altyapı, güvenli yollar ve modern bir kent dokusuyla buluşturmakta kararlıyız.'

ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE