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Alınan bilgilere göre kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak içerisinde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Ahmet Hamza Y’ye Efe Deniz D., idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk hafif yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Ahmet Hamza Y'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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