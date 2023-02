Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Adıyaman'da 9 gazeteci göçük altına kalan gazeteci hayatını kaybetti. Göçük altında kalarak aileleriyle hayatını kaybeden 9 gazeteciyi hayatta kalanlar ziyaret ederek dua okudular. Adıyaman Belediye Mezarlığı'nda gazetecileri ziyaret eden Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Arslan ve hayatta kalan gazeteciler dua ederek andılar. 10 ilin içerisinde en çok ölen gazetecinin bulunduğu ilin Adıyaman olduğunu ifade eden Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Arslan,"Hatay'dan sonra en çok yıkılan binalar Adıyaman'da var. Türkiye bugüne kadar böyle bir afet görmedi. Yüzlerce binamız yıkıldı, on binlerce insanımız öldü. Türkiye'de resmi rakamların çok çok üstünde cenazelerimiz var. Adıyaman'da henüz enkazın yüzde 20'sinin altında cesetler duruyor. Devlet 3'üncü günün akşamı iş makinelerini göndermeye başladı. Onun eşikliğini, sıkıntısını halen yaşıyoruz. Onun üzüntüsünü Adıyaman'da yaşıyoruz. Adıyaman'da 9 tane gazeteci meslektaşımız vefat etti. En çok vefat eden il Adıyaman meslektaşlarımızın hepsinin bizim cenazelerimiz bizim vefatımız. Alilerine, sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz."dedi.

Depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden gazetecileri sayan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İskender Korkut Belediye basın yayın müdürüydü. Hidayet Özdemir vardı, internet sitesi vardı. Ruhi Alkan vardı hem gazeteci hem de internet sitesi vardı. Oğlu Muhammet vardı, beraber vefat ettiler. Kemal Öner vardı Anadolu Ajansı'ndan emekliydi. Yaşar hamurcu vardı o da köşe yazıyordu. Burak Akkuş vardı, internet sitesi işletiyordu. Zübeyir Pektaş vardı yerel gazetesi vardı. Bütün meslektaşlarımız bizim için çok önemliydi. Takdiri İlahidir. Depreme kimse bir şey diyemez. Allah'tan geliyor ama depremden sonra alınacak önlemler, yapılacak tedbirleri bir türlü yapamadık. Yapamamanın acizliğini yaşıyoruz. Onlar hepsi bizim abilerimizdi, kardeşlerimizdi, 7/24 beraber olduğumuz abilerimiz, üstatlarımızdı. Sözün bittiği noktadayız."

Gazeteci Baykan Sarıkaya, depremde ölenlerin şehit olduğuna inandıklarını belirterek, Türkiye'ye her taraftan yardım geldiğini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti güçlü olduğunu ve bunun üstesinden kalkacağını aktaran Sarıkaya, konuşmasının devamını şöyle getirdi:

"Dokunsan patlayacağım. Ben de ailemden 10 kişiyi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım. Bu anlatılmakla olmuyor. Yaşayan bilir. Gazeteci meslektaşlarımız, İskender Bey, Kemal Bey, Burak Bey, Zübeyir Bey, Yaşar Bey, bunlar bu memlekete hizmet etmiş insanlardı. Onları da kaybettik. Dışarıdan Adıyaman'ı sanki depremi fazla yaşamamış gibi gösterilse de aslında depremi en fazla yaşayan il Adıyaman'dır. Şehir yerle bir olmuştur. Vatandaşların birçoğu şehri terk etti gitti. Burada çadır sorunu var, burada konut sorunu var. Su sorunu, yıkanma, barınma sorunu var. Ama şuna inanıyorum ben bu milletimiz necip bir millettir. Türkiye'nin her tarafından gelen yardımlarla insanları yalnız bırakmamaları beni çok mutlu etti. Çevremizde etrafımıza baktığımız zaman gerçekten içler acısı, bazen böyle doluyorsun bir barajın dolduğu gibi patlamak istiyorsun, patlayamıyorsun. Duygularını dışa vurmak istiyorsun, yapamıyorsun. İnanın hayatımda böyle bir acı görmedim. İşte görüyorsunuz şehrin bir yerinden diğer girişine kadar şehir yerle bir olmuş. Bu memlekette milletvekili bile hayatını kaybetmiş. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz onların şehit olduğuna inanıyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Bunun üstesinden kalkacaktır. Ama bunu ivedilikle yapması gerekir, çünkü herkes dışarıda.

Yapılan açıklamanın ardından gazeteciler, hayatını kaybeden 9 gazetecinin mezarı başında dua ederek Kuran'ı Kerim okudu.



Kaynak : PHA