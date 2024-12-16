Vali Varol, gençlerin tasarladığı teknolojik projeleri yerinde inceleyerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Gençlerle birebir sohbet eden Vali Varol, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek vermekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

“Milli Teknoloji Hamlesi Gençlerin Omuzlarında Yükselecek”

Adıyaman Gençlik Merkezi bünyesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle kurulan Deneyap Atölyesi, gençlerin bilgi ve teknoloji üretme yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, gençlerin Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, İleri Robotik, Nesnelerin İnterneti (IoT), Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Enerji Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama ve Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi birçok alanda eğitim alması sağlanıyor.

Vali Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin teknoloji ve bilgi çağının gereksinimlerine uygun bir gençlik yetiştirmesi gerektiğini belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, bilgi ve teknoloji çağının gereksinimlerini üzerinde taşıyacak gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu doğrultuda, gençlerimizi çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetiştirmek devlet ve millet olarak en önemli gayemizdir. Bu hedef doğrultusunda, Deneyap Atölyesi’nde yetişen gençlerimiz, geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek en önemli aktörler olacak.”

Deneyap Atölyesi’nde Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor

Adıyaman Gençlik Merkezi’nde bulunan Deneyap Atölyesi, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve bu alanda üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Atölyede, öğrencilerden gelen projeler, öğretmenlerin rehberliğinde hayata geçiriliyor.

Vali Dr. Osman Varol ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrenciler tarafından tasarlanan teknolojik nesneleri tek tek inceledi. Gençlerin projeleri hakkında bilgi alan Vali Varol, gençlerin inovatif düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemine değindi. “Her bir öğrencimizin bu alanda kazanacağı bilgi ve tecrübe, ülkemizin gelecekteki teknoloji gücünü belirleyecektir” diyen Vali Varol, gençleri bu alanda daha fazla destekleyeceklerini ifade etti.

Geleceğin Teknolojisi Adıyaman’dan Yükselecek

Adıyaman Gençlik Merkezi’nde yürütülen Deneyap Projesi, gençlerin bilgi çağının gerekliliklerine uygun bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında gençler, robotik, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik, enerji teknolojileri ve mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda eğitim alarak, geleceğin mesleklerine hazırlanıyor.

Projede yer alan öğrenciler, “Bu atölyede öğrendiğimiz bilgilerle hayalimizdeki projeleri gerçekleştirebiliyoruz. Bizim için büyük bir fırsat” diyerek, Deneyap Projesi'nin kendilerine sunduğu olanaklardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geleceğe Umutla Bakan Gençler

Vali Varol’un ziyaretinde, gençlerin projelerini sunarken yaşadığı heyecan dikkat çekti. Özellikle robotik projeler, yapay zeka destekli sistemler ve mobil uygulama geliştirme projeleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Vali Varol, gençlerin bilgi ve becerilerini artırmaları için her türlü desteğin sağlanacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bizim en önemli önceliğimiz, gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onlara destek vermektir. Bu projeler, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, üretebilecekleri bir ortam sunuyor. Her bir projenin hayata geçirilmesi, onların özgüvenlerini artıracak ve gelecekte bu ülkenin kalkınmasında büyük katkı sağlayacaktır.”

Milli Teknoloji Hamlesi ile Geleceğin Türkiye’si

Adıyaman Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilen Deneyap Projesi, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna önemli bir katkı sunuyor. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesini artırmak amacıyla, gençlerin erken yaşlarda teknoloji ve üretimle tanışmaları hedefleniyor.

Vali Varol ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, gençlere verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak bu projelerle, gençlerin ulusal ve uluslararası arenada daha etkin bir rol alması amaçlanıyor.

Adıyaman'daki Deneyap Atölyesi, bu amacın hayata geçirilmesi için örnek bir proje olarak öne çıkıyor. Gençler, aldıkları eğitimler ve kazandıkları tecrübelerle, Türkiye’nin teknoloji ve bilgi çağında lider bir ülke olma hedefine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA