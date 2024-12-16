Nefes darlığı ve yürüyememe şikayetleri artan Hacer Koyun (79) durumu ağırlaşınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Arif Süner ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından yaşlı hastanın aort kapağında daralma olduğu tespit edildi.

Aort kapağı değiştirilmesi kararı veren Prof. Dr. Arif Süner, Hacer Koyun için yaş itibariyle ameliyat olmayacağını fakat alternatif olarak bölgede sayılı sağlık tesislerinde nadir yapılan ameliyatsız kasıktan girilerek değiştirilen TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) operasyonu planlandı.

Prof. Dr. Arif Süner ve ekibi tarafından yaklaşık 1.5 saat süren operasyon ile aort kapağı ameliyatsız yöntemle değişimi yapılan hasta Hacer Koyun sağlığına kavuştu.

Serviste Hacer Koyun'u ziyaret ederek, gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arif Süner, ameliyatsız aort kapağı değiştirme operasyonunu yaklaşık 5 yıldır yaptıklarını ve 150'ye yakın hastaya uyguladıklarını söyledi.

"Başarı oranımız çok yüksek"

Bu tür operasyonlarda başarı oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Arif Süner,"Hastamız aort kapak darlığı nedeniyle günlük hayatını idamede zorlanan bir hastaydı. Bu türlü yaşlı hastalar ciddi aort darlığı nedeniyle açık ameliyat dışında şans bulamıyorlardı. Yaşları ve ek hastalıkları onların ameliyat olmasına önemli engeller olduğu için dünyada bu konuda kapağı kasıktan değiştirme yöntemi geliştirildi. Biz de son 5 yıldır hastanemizde bunu gerçekleştiriyoruz. Hastamız yaşı nedeniyle ameliyatı çok yüksek riskliydi. Aort kapağını kasıktan girerek yaklaşık 1.5 saatte yeni kapağı yerleştirdik. Şuan gayet sağlıklı, bundan sonra günlük işlerini hatta daha fazlasını yardıma ihtiyaç duymadan rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Eğer ilave bir sorun çıkmazsa hastanede yatış süreci 2 günü geçmiyor. Hastamız gayet iyi. Dolayısıyla bugün taburculuğunu düşünüyoruz. Bu tür operasyonlar tecrübeli operatörler tarafından iyi merkezlerde yapılmaktadır. Kardiyoloji kliniğimiz bu işlemi yüksek başarı oranı ile yapmaktadır." dedi.

Başhekim Doç.Dr. Kasım Turgut ise hasta memnuniyeti odaklı hizmet ettiklerini, gelişimci bir teknolojiyle sağlıktaki gelişmelerin en iyisini halkın hizmetine sunmak için tüm doktorların talep ve her türlü imkanını oluşturmak için mesai harcadıklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren tüm ekibe başarılar diledi.

Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarının kalite standartlarını en üst seviyeye çıkartmak için her geçen gün mücadele verdiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik de zorlu bir sürecin altından çıkarak, vatandaşlara sağlık alanındaki hizmetin kalitesini hissettirmek adına yoğun bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

Şirik, başarılı operasyonlarından dolayı Prof. Dr. Arif Süner ve ekibini tebrik etti.

Operasyonla Aort kapağının değişmesiyle serviste gözlem altında tutulan hasta Hacer Koyun, 2 günlük gözlemin ardından taburcu edildi.



Kaynak : PHA