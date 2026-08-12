Adıyaman, nesli tükenme tehlikesi bulunan ve IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan çizgili sırtlanların Türkiye’deki önemli yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının doğal dengesini bozabilecek davranışlara karşı vatandaşları uyardı. Foto kapanlarla takip edilen çizgili sırtlanların doğal ortamlarında korunması amacıyla yapılan uyarıda, bu hayvanları avlayanlara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 milyon TL tazminat cezası uygulandığı belirtildi. Etçil olan ve leşlerle beslenen çizgili sırtlanların inlerine kadar giderek yiyecek bırakmanın da doğal davranışlarını değiştirdiği, bu şekilde yaban hayatına müdahale eden kişiler hakkında 75 bin TL’ye kadar cezai işlem uygulanabildiği bildirildi.

Adıyaman, Türkiye’de çizgili sırtlanların önemli yaşam alanları arasında bulunuyor. Koruma altındaki hayvanların doğal ortamları foto kapanlarla takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, çizgili sırtlanların yaşam alanlarında yaban hayatının dengesini bozabilecek uygulamalardan kaçınılması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında çizgili sırtlanları avlayanlara 5 milyon TL tazminat cezası uygulanıyor.

Sırtlanların İnlerine Yem Bırakanlara Da Ceza

Etçil olan ve leşlerle beslenen çizgili sırtlanların doğal yaşam alanlarına et ve benzeri yiyecekler bırakılması da yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Yetkililer, sırtlanların inlerine kadar giderek yiyecek bırakılması nedeniyle doğal yaşam düzeninin bozulabildiğini belirterek, bu tür davranışlarda bulunanlara 75 bin TL’ye kadar cezai işlem uygulanabildiğini açıkladı.

Adıyaman DKMP Müdürü Dengir Turanlı, çizgili sırtlanların kentteki önemli yaban hayvanları arasında bulunduğunu belirterek, doğal yaşam alanlarının korunması gerektiğini söyledi.

Turanlı, son dönemde sırtlanları görmek veya görüntülemek amacıyla doğaya et ve benzeri gıdaların bırakıldığına yönelik tespitler yapıldığını ifade etti.

Bu tür yemleme uygulamalarının hayvanların doğal davranışlarını değiştirebildiğini belirten Turanlı, bunun yaban hayatı ve vatandaşlar açısından risk oluşturabileceğini kaydetti.

Turanlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak vatandaşlardan yaban hayvanlarının doğal ortamlarında korunmasına destek olmalarını istedi.