İntihar Vakaları Rekor Seviyeye Ulaştı

Rapor verilerine göre, son 24 yılda Adıyaman’da intihar vakalarının 1,17 kat arttığı belirlendi. Özellikle 2020-2023 yılları arasında intihar vakaları en yüksek seviyeye ulaşırken, sadece bu dönemde 106 erkek hayatına son verdi.

2022 yılında Adıyaman'da 66 intihar vakası tespit edildi.

Kaba intihar hızı 100.000 kişi başına 6,31 olarak hesaplandı.

Aynı yıl Şanlıurfa’da da 66 intihar yaşandı ancak intihar hızı 3,06 olarak ölçüldü.

Bu durum, Adıyaman’daki intihar oranının çevre illere göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Rapor, özellikle kadınlar arasında intihar vakalarının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

2015-2023 yılları arasında Adıyaman'da toplam 1215 intihar vakası yaşandı.

Bu vakaların %73,3’ü kadınlar, %26,7’si erkekler tarafından gerçekleştirildi.

Kadınların intihara daha yatkın olduğu, ancak erkeklerin daha yüksek oranda tamamlanmış intihar vakalarıyla öne çıktığı görüldü.

2024 Verileri: Kadınlar Daha Fazla Girişimde Bulunuyor

2024 yılı itibarıyla Adıyaman'da şu ana kadar 36 tamamlanmış intihar vakası tespit edildi.

Bu vakaların 25’i erkek, 11’i kadın.

Ayrıca 175 kadın ve 119 erkek intihar girişiminde bulundu.

Kadınların daha fazla intihar girişiminde bulunduğu, ancak erkeklerin daha yüksek oranda hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Bu istatistikler, Adıyaman’daki toplumsal ve ekonomik krizlerin, aile yapısındaki değişimlerin ve bireysel psikolojik sıkıntıların büyük bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü gösteriyor.

İntiharın Ardındaki Sebepler: Ekonomik Sıkıntılar, Yalnızlık, Bağımlılık

Rapor, intihar vakalarının sebeplerini de ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Ekonomik sıkıntılar, aile ilgisizliği, sosyal yalnızlık, toplumda birçok değerin bozulması ve uyuşturucu alışkanlığı başlıca nedenler arasında yer alıyor.

İntiharın başlıca sebepleri şunlar:

Ekonomik sorunlar ve geçim sıkıntısı

Aile içi ilgisizlik ve destek eksikliği

Toplumsal değerlerin bozulması ve bireysel yabancılaşma

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı

Boşanmalar ve aile içi çatışmalar

Bireyin kendini yalnız hissetmesi

Hayallerinden ve hedeflerinden uzaklaşma, umutsuzluk hissi

Özellikle gençler arasında ekonomik kriz ve işsizlik kaynaklı bunalım, intihar oranlarını yükselten en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Medyanın Rolü: Yanlış Haber Dili İntiharları Tetikleyebilir

Raporda medyanın intihar haberlerini nasıl sunduğunun intihar oranları üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulanıyor. Yanlış haber dili, intihara meyilli bireyler üzerinde tetikleyici bir etki yaratabiliyor.

Uzmanlar, medyanın intihar haberlerini duyururken sıra dışı vakaları genelleştirmekten kaçınması ve duygu sömürüsüne dayalı anlatımlar yerine bilimsel bilgilere dayalı haberler yapması gerektiğini belirtiyor.

“İntiharın önlenmesi için bireylerin psikolojik destek almasını sağlayacak farkındalık projeleri düzenlenmeli ve medya intihar haberlerini titizlikle ele almalıdır.”

Raporda Fransa’da yayımlanan “İntihar” adlı bir kitabın ardından intihar vakalarında ciddi bir artış yaşandığı örneği verilerek, intihar haberlerinin toplumsal etkisine dikkat çekiliyor.

Uyuşturucu Kullanımı ve İntihar İlişkisi

Raporda uyuşturucu kullanımının intihar oranları üzerindeki etkisi de inceleniyor. Adıyaman’da uyuşturucu kullanımının son yıllarda arttığı, özellikle gençlerin ve ekonomik sıkıntı çeken bireylerin madde bağımlılığına sürüklendiği vurgulanıyor.

Uyuşturucu kullanımı, bireylerin karar alma mekanizmalarını bozarak intihar riskini artırıyor. Özellikle uyuşturucuya bağlı depresyon ve psikolojik sorunlar, intihar vakalarının artmasına neden olan faktörler arasında.

Çözüm Önerileri: Acil Önlemler Alınmalı

Raporda, Adıyaman’daki intihar vakalarının önlenmesi için atılması gereken adımlara da yer verildi. Uzmanlar, intiharın çok yönlü bir problem olduğunu ve önlenmesi için sosyal, ekonomik ve psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Önerilen önlemler:

Ekonomik destek mekanizmalarının geliştirilmesi (İşsizlikle mücadele, gençlere yönelik istihdam programları)

Psikolojik destek hizmetlerinin artırılması (Ruh sağlığı merkezlerinin yaygınlaştırılması, ücretsiz terapi hizmetleri)

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bağımlılıkla mücadele merkezlerinin güçlendirilmesi

Aile içi eğitim ve destek programlarının artırılması

Medyanın intihar haberlerini dikkatli bir dille sunması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi

Raporda, toplumsal dayanışmanın artırılması, bireylerin yalnızlık hissinden kurtarılması ve psikolojik destek hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Adıyaman'da Alarm Zilleri Çalıyor

Adıyaman Platformu tarafından hazırlanan İntihar Raporu, şehirdeki intihar vakalarının ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve acil müdahale gerektirdiğini ortaya koyuyor.

Kadınlar intihara daha fazla teşebbüs ederken, erkekler daha yüksek oranda intihar vakalarıyla hayatını kaybediyor.

Ekonomik sıkıntılar, sosyal yalnızlık ve uyuşturucu kullanımı, intihar oranlarını artıran başlıca faktörler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, psikolojik destek hizmetlerinin artırılması, medyanın daha duyarlı haberler yapması ve devletin sosyal yardımlar konusunda daha kapsayıcı politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Adıyaman, artan intihar vakaları ile sessiz bir kriz yaşıyor.

Yetkililerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Kaynak : PHA