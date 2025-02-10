İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, projenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, 41 köy ve 53 mezrayı kapsayan 81 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi için çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti. 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje, deprem nedeniyle yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2025 yılına sarktı.

“Yıllardır Süren Su Sorunu Çözülüyor”

Başkan Erdoğan, mevcut içme suyu hattının kullanım ömrünü tamamladığını ve sık sık arızalar yaşandığını, özellikle yaz aylarında vatandaşların büyük mağduriyet çektiğini vurguladı. Dağlık ve sarp arazilerden geçen hat, arıza tespiti ve onarım süreçlerini uzattığı için köylerde su kesintileri yaşanıyordu.

İl Özel İdaresi bütçesinin yetersiz olması nedeniyle projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve milletvekillerinin girişimleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla DSİ yatırımları kapsamına alındığını belirten Erdoğan, 14 Ekim 2020 tarihinde 87 milyon 120 bin TL sözleşme bedeli ile ihalesi yapılan projenin, 2 Kasım 2021 tarihinde yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

“81 Kilometrelik Hattın Tamamı Döşendi”

Başkan Mehmet Can Erdoğan, projenin 2024 yılı fiyatlarıyla toplam maliyetinin yaklaşık 900 milyon TL olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

İsale hattının toplam uzunluğu 81 kilometre.

Şu ana kadar 80 kilometre 700 metrelik kısmı tamamlandı.

Hat üzerinde 380 adet sanat yapısı inşa edildi.

20 kilometrelik servis yolu yapıldı.

Yıllık 4,2 milyon metreküp su sağlanacak.

Başkan Erdoğan, Recep İçme Suyu Projesi’nin tamamlanmasıyla Çelikhan, Sincik, Kâhta ve Samsat ilçelerine bağlı toplam 94 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Yeni İçme Suyu Depoları Yapılıyor

Proje kapsamında, AFAD Başkanlığı nezdinde yürütülen girişimler sonucunda 200 milyon TL ek ödenek tahsis edilerek 10 ayrı bölgede 1000 tonluk içme suyu depoları ve bağlantı hatları inşa ediliyor.

Depoların bir kısmının yapımı tamamlandı, diğerlerinde inşaat devam ediyor.

Yeni su hattı üzerinden Mayıs ayında su verilmesi planlanıyor.

Daha fazla köyün projeden yararlanması için kapasite artırımı hedefleniyor.

Başkan Erdoğan, Recep İçme Suyu Projesi’nin tamamlanması için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Adıyaman’ın su altyapısını güçlendirecek bu proje, bölgedeki köylerin su sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA