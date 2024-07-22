Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçeden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine uygulama noktası oluşturuldu.

Polis ekipleri tarafından uygulama noktasına gelen plaka ve sürücüsü açıklanmayan araç durduruldu. Araçta yapılana aramada bavul içerisine gizlenmiş 10 kilogram 700 gram SKUNK maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgulamasında çok sayıda çeşitli suç kaydı oldukları belirlenen S.Ş, M.D ve E.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, E.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, M.D., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak : PHA