23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Adıyaman Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Millî Eğitim Müdürlüğü çelengini anıta sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, törende yaptığı konuşmada, 'Cumhuriyetimizin varisi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz' dedi.

Törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcileri, emniyet mensupları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

