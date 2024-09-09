Toplam 11 bin kişilik eğitim kadrosu ile yeni öğretim yılına hazır olduklarını belirten yetkililer, öğrencilerin bu yıl yeni bir şevk ve enerjiyle ders başı yaptığını ifade etti.

"Vali Osman Varol'dan Öğrencilere Ziyaret"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Altınşehir İlkokulu'nda düzenlenen ilköğretim haftası açılış programına katıldı. Vali Varol, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaparak, öğretmen ve öğrencilerin başarılarla dolu bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu. Konuşmanın ardından, sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatına dair dilek ve temennilerini dinledi.

"Eğitim Kadrosu Güçlü Başladı"

Yeni eğitim yılında Adıyaman’daki 11 bin öğretmen ve idari personelin görev başında olduğunu belirten yetkililer, bu yıl daha güçlü bir eğitim kadrosuyla hizmet verileceğini vurguladı. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinin ardından, eğitimin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

"Sağlık ve Başarı Temennileri"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından yapılan açıklamada, yeni eğitim yılının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olması temenni edilerek, öğretmenlere sabır ve azimle çalışmaları, öğrencilere ise sağlık ve başarı dolu bir yıl geçirmeleri dilendi.

Açılış programına Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Toun ile birlikte, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da katıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, Adıyaman'da hem öğrenciler hem de öğretmenler için heyecan ve umutla başladı.

Kaynak : PHA