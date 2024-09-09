Üreticilerden şikayetler: "Fıstıklar Telef Oldu"

Damdırmaz köyünde uzun yıllardır fıstık üreticiliği yapan çiftçiler, bu yılki hasadın beklentilerin altında kaldığını belirtti. Köylülerden Hacı Süngü zorlu hava koşullarının üretimi nasıl etkilediğini şöyle dile getirdi: “Son iki gündür yağan yağmurlar, fıstıkların telef olmasına neden oldu. Köyümüz dağlık bir bölgede, bu yüzden zaten zor koşullarda üretim yapıyoruz. Yağmur, fıstıkların kalitesini ve verimini ciddi şekilde düşürdü.”

Verim ve fiyatlar düşük: "Çiftçiler Zor Durumda"

Aziz Süngü ise bu yılki fıstık hasadının verim açısından büyük hayal kırıklığı olduğunu belirterek, “Hasadımıza başladık ancak dolu ve fırtına verimi düşürdü. Ayrıca fıstık fiyatları da beklentilerin çok altında. 500-600 TL olması gereken fıstık fiyatları şu anda 200-250 TL arasında değişiyor. Bu durum bizi ekonomik olarak çok zor duruma sokuyor,” dedi. Aziz Süngü devletin çiftçilere yeterli desteği sağlamadığını vurgulayarak, mazot, gübre ve ilaç desteğinin eksikliğinden şikayet etti.

"Tarımsal Destekler Yetersiz"

Üreticiler, sadece hava koşullarından değil, aynı zamanda yetersiz devlet desteklerinden de şikayetçi. Hacı ve Aziz Süngü devletin çiftçilere yeterince mazot, gübre veya ilaç desteği sağlamadığını belirterek, özellikle fıstık hasadının iki yılda bir yapıldığını ve bu sürenin çiftçilerin maliyetlerini karşılamaya yetmediğini ifade ettiler. Aziz Süngü “Devletin çiftçiye yeterince destek vermemesi, bizi daha da zor bir duruma sokuyor. Bu durumu şiddetle eleştiriyorum ve acilen çözüm bekliyoruz,” dedi.

"Köyde Eğitim Sorunu da Var"

Damdırmaz Köyü, merkeze 27 kilometre uzaklıkta, dağlık bir bölgede yer alıyor. Köylülerin geçim kaynağı ise ağırlıklı olarak fıstık, tütün ve hayvancılık. Ancak köyün yalnızca tarımsal değil, eğitimle ilgili sorunları da dikkat çekiyor. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde köy okulu tamamen yıkıldı ve hala yeni bir okul inşa edilmedi. Bu durum, köydeki çocukların eğitime erişimini olumsuz etkiliyor ve köylüler bu sorunun da acilen çözülmesini talep ediyor.

Çiftçilerin çağrısı: "Daha Fazla Destek İstiyoruz"

Damdırmaz köyündeki çiftçiler, zorlu hava koşulları ve devlet desteğindeki yetersizlikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, tarımsal desteklerin artırılmasını ve daha etkili bir yardım mekanizmasının kurulmasını talep ediyor. Çiftçiler, bu desteklerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, fıstık üretiminin devamlılığı için gerekli adımların atılmasını bekliyorlar.

Damdırmaz köyü sakinleri, yaşadıkları zorlukların sona ermesi için çözüm beklerken, hem tarımda hem de eğitimde devletin harekete geçmesini istiyor.

Kaynak : PHA