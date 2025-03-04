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Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.H. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda 11 bin 60 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 bin 60 adet sentetik hap ele geçirildi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

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