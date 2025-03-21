Programa İlişkin Detaylar:

Program Süresi: 85 Gün

Başlangıç Tarihi: 7 Nisan 2025

Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025

Kahta Belediyesi’nden Ramazan Çarşısı’nda Kur’an-ı Kerim yarışması Kahta Belediyesi’nden Ramazan Çarşısı’nda Kur’an-ı Kerim yarışması

Alımların Yapılacağı Yerler:

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

Katılımcı Sayısı: 77 kişi

TYP No: 325306

Katılımcı Seçimi: 28 Mart 2025, saat 11:00’da Adıyaman Halk Eğitim Konferans Salonu’nda noter kurası usulüyle yapılacak.

Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:

Katılımcı Sayısı: 44 kişi

TYP No: 325305

Katılımcı Seçimi: 28 Mart 2025, saat 10:00’da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu (METEM)’de noter kurası usulüyle yapılacak.

Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.

Başvuru Şekli ve Tarihleri:

Başvurular:

İŞKUR e-şube: www.iskur.gov.tr

ALO 170 İletişim Hattı

İŞKUR Hizmet Noktaları

Başvuru Tarihleri: 24, 25, 26 Mart 2025

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar belirtilen tarihlerde İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden, ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla ya da İŞKUR hizmet noktalarından başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Bu program kapsamında beden işçisi (temizlik) olarak çalışmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor.

Kaynak : PHA

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