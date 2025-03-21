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Bu program kapsamında beden işçisi (temizlik) olarak çalışmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor.

Adaylar belirtilen tarihlerde İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden, ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla ya da İŞKUR hizmet noktalarından başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuru Şekli ve Tarihleri:

Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.

Katılımcı Seçimi: 28 Mart 2025, saat 10:00’da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu (METEM)’de noter kurası usulüyle yapılacak.

Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.

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