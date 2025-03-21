Programa İlişkin Detaylar:
Program Süresi: 85 Gün
Başlangıç Tarihi: 7 Nisan 2025
Bitiş Tarihi: 30 Haziran 2025
Alımların Yapılacağı Yerler:
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
Katılımcı Sayısı: 77 kişi
TYP No: 325306
Katılımcı Seçimi: 28 Mart 2025, saat 11:00’da Adıyaman Halk Eğitim Konferans Salonu’nda noter kurası usulüyle yapılacak.
Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü:
Katılımcı Sayısı: 44 kişi
TYP No: 325305
Katılımcı Seçimi: 28 Mart 2025, saat 10:00’da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu (METEM)’de noter kurası usulüyle yapılacak.
Not: Kura çekimine katılım zorunlu değil.
Başvuru Şekli ve Tarihleri:
Başvurular:
İŞKUR e-şube: www.iskur.gov.tr
ALO 170 İletişim Hattı
İŞKUR Hizmet Noktaları
Başvuru Tarihleri: 24, 25, 26 Mart 2025
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar belirtilen tarihlerde İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden, ALO 170 iletişim hattı aracılığıyla ya da İŞKUR hizmet noktalarından başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Bu program kapsamında beden işçisi (temizlik) olarak çalışmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde başvuru yapmaları gerekiyor.
Kaynak : PHA