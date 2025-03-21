Miniklerin Heyecanı Gözlerden Kaçmadı

Etkinlikte, çocuklar ellerine aldıkları küçük fidanları büyük bir özenle toprağa yerleştirerek, doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik öğrenciler, doğaya katkıda bulunmanın heyecanını yaşarken aynı zamanda çevre bilincinin de temellerini attılar.

Protokol Üyeleri de Fidan Dikti

Etkinlikte yalnızca öğrenciler değil, protokol üyeleri de doğaya katkı sağlamak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve diğer protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

“Doğaya Yapılan Katkı, Geleceğe Yapılan Yatırımdır”

Program kapsamında yapılan konuşmalarda, ormanların önemi ve çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, doğaya yapılan her katkının geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Miniklerin Emeği Geleceğe Umut Oldu

Etkinlik sonunda çocuklar, diktikleri fidanların büyüyüp yeşermesi için sulama yaparak doğayla olan bağlarını güçlendirdi. Öğrencilerin bu etkinlikle doğa bilinci kazanmalarının yanı sıra, çevreye duyarlılıklarının artmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak : PHA