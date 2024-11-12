Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, hak sahipliği başvuruları için vatandaşlara son bir kez olmak üzere 21 Kasım 2024 tarihine kadar ek süre verildi. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek.

"Başvuru Yapılacak Yerler ve Belgeler"

Başvurular, Adıyaman'ın çeşitli ilçe merkezlerinde belirlenen AFAD ofislerine şahsen veya yasal vekil aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruların alınacağı ofisler ve tarih aralıkları şu şekilde açıklandı:

Merkez: K-2B (400 yataklı hastane acil karşısı), Kapalı Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu (Kap Camii Mah.), Üniversite Kapalı Spor Salonu

Besni: Besni Kaymakamlığı

Çelikhan: Çelikhan Kaymakamlığı

Gerger: Gerger Kaymakamlığı

Gölbaşı: Gölbaşı Kaymakamlığı

Kahta: Kahta Kültür Merkezi

Samsat: Samsat Kaymakamlığı

Sincik: Sincik Kaymakamlığı

Tut: Tut Kaymakamlığı

Başvurular, 16 Kasım 2024 ile 21 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

"Gerekli Belgeler"

Başvuru yapacak vatandaşların başvurularında ibraz etmeleri gereken belgeler arasında şunlar yer alıyor:

Tapu senedi fotokopisi,

Vefat eden kişiye ait veraset ilamı veya aile nüfus kaydı,

Köy muhtarı ve ilgili mülkî amirden alınacak mülkiyet belgesi,

Elektrik ve su abonelik belgeleri,

Hasarlı konutlara ait elektrik, su veya abonelik belgeleri,

Cins tashihi yapılmayan hasarlı yapılara ait belgeler.

Başvurular 90 günlük yasal süreyi tamamlayacak şekilde son kez kabul edilecek ve 21 Kasım 2024 tarihinden sonra yeni başvuru alınmayacak.

"Valilik Uyarısı"

Adıyaman Valiliği, hak sahipliği başvuru sürecinin tamamlanması için belirlenen tarihlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların belirtilen belgelerle birlikte başvurularını yapmalarının önemine değinen Valilik, başvuru süresinin sona ermesinin ardından herhangi bir ek süre tanınmayacağını duyurdu.

Kaynak : PHA