İddiaya göre, 02 AED 558 plakalı motosiklet ile 02 AER 617 plakalı motosiklet, caddede seyir halindeyken çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, bir motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun stabil olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Olay yerinde güvenlik şeritleri çekilirken, Sakarya Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazanın nedenini araştırırken, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kazanın nasıl meydana geldiği ise soruşturma kapsamında netleşecek.

Kaynak : PHA