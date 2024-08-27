Adıyaman Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Sincik ilçemizi köyleriyle birlikte afetlere karşı güçlü ve dirençli yapılarla yeniden inşa ediyoruz. Sincik ilçemize bağlı köylerimiz için ortak bir alanda yapılmakta olan 176 adet köy evimizin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Yöre mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen köy evlerimizin Sincikli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Sincik ilçesinde gerçekleştirilen köy evi projelerinin afetlere karşı dayanıklı yapılar sunmayı hedeflediği ve yöre mimarisine uygun olarak tasarlandığı vurgulandı. İnşaat süreci hızlı bir şekilde devam eden 176 adet köy evinin, bölge halkının yaşam standartlarını artırması ve afetlere karşı daha güvenli bir ortam sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA