Başkan Engin Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletimizin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 102. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Türk milleti, hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur.”

Başkan Doğan, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin ve kararlılığının bir simgesi olduğunu ifade ederek, “30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer uluslara da örnek olan bir zafer olmuştur. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının en büyük nişanesidir,” ifadelerini kullandı.

Mesajında, milletimizin vatan sevgisi ve kahramanlıkla dolu mücadelesine de değinen Doğan, “Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelemiz sonucunda kazandığımız bağımsızlığını her zaman koruyacaktır. Ülkemizin birliği ve ulusumuzun bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 102. yıldönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum,” dedi.

Son olarak Başkan Engin Doğan, “Bu duygularla; 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım,” diyerek mesajını tamamladı.

Kaynak : PHA