Bu prestijli listede yer almak, Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerinin uluslararası bilim camiasındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Elsevier Yayımladı, Stanford Hazırladı

Hollanda merkezli yayınevi Elsevier tarafından 16 Eylül 2024’te duyurulan liste, Stanford Üniversitesi bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışmanın ürünü. Liste, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olmak üzere iki ana kategoride oluşturuluyor ve 22 anabilim dalı ile 174 alt bilim dalından bilim insanlarını kapsıyor.

Üç Akademisyen Büyük Başarıya İmza Attı

Adıyaman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Şükrü Bellibaş (Eğitim), Doç. Dr. Serbay Duran (Matematik) ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akocak (Eczacılık), “Yıllık Etki” kategorisinde listeye girerek, dünya genelindeki en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

Sıralama Kriterleri Uluslararası Standartlara Dayanıyor

Stanford Üniversitesi’nin yaptığı bu sıralama, akademisyenlerin nitelikli yayın sayısı, atıf sayısı, h-indeks ve patent sayısı gibi uluslararası standartlarla belirleniyor. Bu kapsamda ADYÜ'lü öğretim üyelerinin dünya genelindeki bilimsel etki alanlarının genişliği ve kalitesi tescillenmiş oldu.

Kaynak : PHA