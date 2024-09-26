Tanıtım standı, gençlere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü etkinlik ve faaliyetlerin tanıtılması amacıyla açıldı. Etkinlik, bir hafta boyunca sürecek ve öğrencilere çeşitli ikramlar, bilgilendirici yayınlar sunulacak.

Gençlik Hizmetleri ve Yayınlar Tanıtılıyor

Adıyaman Diyanet Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, standın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, tanıtım standında Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra Geçerken dergisi ve diğer Diyanet yayınlarının öğrencilere tanıtılacağını belirtti. Kırmızı, standda Manevi Rehberler ve Diyanet Genç Gönüllülerinin görev alarak gençlerle birebir iletişim kuracaklarını ve gençlere çeşitli ikramlarda bulunacaklarını ifade etti.

Bir Hafta Boyunca Tanıtım ve Etkinlikler

Bir hafta boyunca açık kalacak olan standda, öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenleneceğini dile getiren Kırmızı, öğrencilere Geçerken dergisi ve Diyanet Gençlik yayınlarının hediye edileceğini de sözlerine ekledi. Stand, öğrencilerin Diyanet Gençlik Merkezleri ve Başkanlık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyor.

Öğrencilere Davet

Yeni eğitim-öğretim yılını tebrik eden Abuzer Kırmızı, tüm öğrencileri standı ziyaret etmeye ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü'nün etkinliklerine katılmaya davet etti. Öğrenciler, Diyanet’in sunduğu gençlik hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulurken, manevi rehberlik konularında da bilgilendirilecekler.

Kaynak : PHA