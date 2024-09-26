Öğrenciler, itfaiyecilerin yangınlarla mücadelede nasıl çalıştıklarını ve kullanılan ekipmanların işlevlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Kahta İtfaiye Müdürü Ahmet Yılanlı, öğrencilere itfaiye araçlarını tanıtarak, yangın anında araçların nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlattı. Öğrenciler, yangın söndürme ekipmanlarını yakından görüp itfaiyecilerin görevleri hakkında bilinçlenirken, aynı zamanda yangın anında nasıl güvenli davranmaları gerektiği konusunda da bilgilendirildiler.

Eğitici ve Eğlenceli Ziyaret

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Okul Müdürü Ahmet Kelepçe de katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, itfaiyecilere toplum güvenliği için yaptıkları fedakarlıklar ve verdikleri mücadeleler için teşekkür etti. İtfaiyecilik mesleğinin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve cesaret isteyen bir görev olduğunu belirten Başli, yangınlarla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle Kahta İtfaiyesi ekibine başarılar diledi.

İtfaiyecilere Destek ve Teşekkür

Başli, İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, itfaiyecilik mesleğinin önemini bir kez daha vurguladı. Bu anlamlı ziyaret, hem öğrenciler için bilinç artırıcı hem de itfaiye personeline moral veren bir etkinlik oldu.

Kaynak : PHA