Adıyaman Üniversitesi Gençlik Meydanı'nda düzenlenen festivalde, okul öncesi ile 6-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında oyunlar, atölye çalışmaları, kodlama deneyleri, tiyatro gösterileri ve simülasyon etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Festival alanında ayrıca yüz boyama, sandalye kapmaca, parmak baskı etkinlikleri ve fotoğraf çekim kabinleri kurularak çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı.

'Geleceği Ben Çiziyorum' Yarışması

Festival çerçevesinde düzenlenen 'Geleceği Ben Çiziyorum' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödüller, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından verildi.

Rektör Keleş: 'Çocuklar Geleceğimizin Teminatı'

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin kapılarını çocuklara açtıklarını belirterek, 'Üniversitemizi çocuklarımıza açtık. Birçok fakülte ve topluluğumuzla birlikte, üniversite öğrencilerimizin katkısıyla bugün çocuklarımız için çeşitli etkinlikler hazırladık. Onların daha güzel bir gün geçirmelerini sağladık. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Tüm yatırımlarımızı çocuklarımıza yapmamız gerekiyor. Onları sadece bilim ve eğitim alanında değil, ahlaki ve karakter gelişimi açısından da desteklemeliyiz. Erdemli bireyler yetiştirmek için sadece eğitim kurumları değil, tüm toplum olarak geleceğimize yatırım yapmalıyız' dedi.

Tosun: 'Çocuklarımızın Değerini Vurguluyoruz'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatlarıyla nisan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek,' Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in talimatlarıyla nisan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri kapsamında birçok program planlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu ve geleceğimiz olduklarını vurgulamak istiyoruz. Bugün de rektörlüğümüzün planladığı bu festivalde çocuklarımız için atölyeler kuruldu, ilgi alanlarına hitap eden bilimsel deneyler gerçekleştirildi' ifadelerine yer verildi.

Tosun ayrıca, geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri rahmetle andıklarını, tedavisi süren yaralılara şifa dilediklerini söyledi.

Çocuklardan Mesaj: 'Her Çocuk Özel'

Festivalde eğlenen çocuklar ise etkinliklerden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ve her çocuğun eşit ve değerli olduğunu ifade etti.

