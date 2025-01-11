GENÇLİĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Platform Sözcüsü gazeteci-yazar Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman’ın 2025 yılı öncelikli gündem maddelerini açıkladı. Kıymaz, artan intihar vakaları, uyuşturucu kullanımı ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması konularının Şubat ayı itibarıyla platformun ana gündemi olacağını belirtti. “İlimizde gençliğin mevcut durumunu ele alacağız. Geniş katılımlı bir araştırma ile gençlerin karşı karşıya olduğu sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi rapor haline getirerek kamuoyuna ve yetkili kurumlara sunacağız” dedi.

Kıymaz, gençlerin sosyal hayata katılımlarının artırılması için sanat, spor ve kültürel etkinliklere daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.

MÜZİK VE SANATLA DESTEK MESAJI

Toplantının ilk oturumunda Adıyaman Musiki Derneği Başkanı Erdal Oranlı ve musiki cemiyeti yönetimi hazır bulundu. Oranlı, gençlerin sanata ve spora yönlendirilmesinin kötü alışkanlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti. “Sanat, gençlerin ruhunu beslerken onları zararlı alışkanlıklardan korumanın etkili yollarından biridir” diyen Oranlı, çocuk ve gençlerin sanatla iç içe olması gerektiğini vurguladı. Dernek sanatçıları, toplantı katılımcılarına Türk sanat müziğinden eserler sunarak keyifli anlar yaşattı.

ADIYAMAN’IN KRONİKLEŞEN SORUNLARI GÜNDEMDE

Platform üyeleri, Adıyaman’ın karşı karşıya olduğu sorunları değerlendirdi ve çözüm önerileri sundu.

Hakan Karaaslan, platformun başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, “Adıyaman’ın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için gönüllü bir köprü olmayı hedefliyoruz. Vatandaş ile kamu kurumları arasında samimi bir iletişim kuruyoruz” dedi.

Müslüm Aslanoğlu, çarşı projelerinde konteyner yerleştirmenin park ve kaldırımlarda düzensizlik yarattığını belirtti ve bu durumun vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdığını vurguladı. Aslanoğlu, Cumhuriyet İlkokulu’nun tadilat sonrası yıkılmasının gündemde tutulması gerektiğine dikkat çekti.

İŞSİZLİK VE EKONOMİK SORUNLAR DİLE GETİRİLDİ

Katılımcılardan Soydan Doğru, Adıyaman’da işsizlik sorununa rağmen işletmelerin çalıştıracak personel bulmakta zorlandığını dile getirdi. “Vatandaşlarımızı ve gençlerimizi çalışmaya teşvik etmeliyiz. Üretmeden ve emek vermeden kalkınmak mümkün değil” dedi.

İnşaat sektörünün durma noktasına gelmesiyle işsizliğin artacağını belirten Abuzer Karaaslan, “Kalıcı konut projeleri tamamlandığında inşaat sektöründeki işçiler işsiz kalacak. Sanayi can çekişiyor, yeni teşvik paketlerine ve faizsiz kredilere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

SULAMA SORUNLARI VE TARIMSAL GELİŞİM

Adıyaman’ın sulama sorunlarına dikkat çeken Kadir Öksüz, yıllardır tamamlanmayan baraj ve gölet projeleri nedeniyle tarımsal sulamanın yetersiz olduğunu ifade etti. “Adıyaman’ın tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi için Koçali ve Gömükan barajlarının tamamlanması elzemdir” dedi.

SPOR KULÜPLERİNE DESTEK ÇAĞRISI

Adıyaman’daki spor kulüplerinin madde bağımlılığıyla mücadelede önemli rol oynadığını belirten Nuri Sever, belediye ve ilgili kurumların kulüplere yeterli destek sağlayamadığını dile getirdi. Sever, Adıyaman Futbol Kulübü’nün ikinci yarıda başarı elde etmesi için belediye başkanlığı ile iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı.

ŞUBAT AYI GÜNDEMİ: GENÇLERİN SORUNLARI

Toplantı sonunda yapılan oylamada, Şubat ayı çalışma konusu olarak gençlerin intihar vakaları ve kötü alışkanlıklardan korunması belirlendi. Platform üyeleri, bu sorunları çözmek için kapsamlı bir araştırma ve çözüm önerilerini içeren rapor hazırlama kararı aldı.

Adıyaman Platformu, kentin kronikleşen sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeye ve bu sorunların takipçisi olmaya devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PHA