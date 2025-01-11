Başkan Tutdere: "Gençlerimizin Yanındayız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde başlatılan sabah çorbası uygulaması, ders öncesi öğrencilerin güne daha enerjik başlamasını sağlıyor. Başkan Tutdere, gençlerin eğitim hayatını desteklemek için belediye olarak çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların daha iyi bir eğitim hayatı sürdürmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Ders Çalışan Öğrencilere Destek

AKEM etüt salonları ve İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sunulan sıcak çorba, ders öncesi kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere alternatif bir çözüm sunuyor. Bu ikram, ders çalışma sürelerini kısaltmalarını engelleyerek öğrencilere zaman kazandırıyor.

Bir öğrenci, çorba ikramının derslerine odaklanmalarına yardımcı olduğunu belirterek, “Bu çorba sayesinde güne daha dinamik başlıyoruz. Başkanımıza bize sunduğu bu destek için teşekkür ederiz.” dedi.

Mezarlıklarda Vatandaşlara Da Çorba İkramı

Uygulama sadece öğrencilere yönelik değil. Adıyaman Belediyesi, defin işlemleri sırasında mezarlıklarda bulunan vatandaşlara da sıcak çorba ikram ederek sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Aylık 35 Bin Çorba Dağıtımı

Eylül ayından bu yana devam eden sıcak çorba ikramı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı. Sabah çorbasını yudumlayan birçok kişi, bu hizmetin Adıyaman’da dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.

Adıyaman Belediyesi’nin sosyal destek hizmetleri kapsamında sürdürülen çorba ikramı, soğuk kış aylarında da öğrencilere ve vatandaşlara sıcak bir dokunuş sunmaya devam edecek.

Kaynak : PHA