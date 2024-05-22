Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçunu işleyen kişilere yönelik 6 ay boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

17 şüphelinin yakalanması için Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 dedektör, 7 hilti, 8 bakır arama çubuğu, 36 muhtelif kazı malzemesi, 12 cep telefonu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler Adıyaman'a getirilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince aramada ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 13 şüpheli Besni Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü. Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Kaynak : PHA