Dr. Erdoğan Altunbaş, yaptığı açıklamada, "Adıyaman Tabip Odası, Adıyaman Barosu, TMMOB, KESK, Adıyaman Diş Odası, Muhasebeciler Odası, Adıyaman Futbol Federasyonu ve Adıyaman Pir Sultan Abdal Derneği olarak kentimizi yeniden ayağa kaldırmak ve Adıyaman'a katkı sağlamak amacıyla Kent Konseyi'ne adayız" ifadelerini kullandı. Altunbaş, Adıyaman Belediyesi'nin 4 Ağustos'ta yapılacak olan Kent Konseyi Genel Kurulu seçim çağrısını göz önünde bulundurarak bu kararı aldıklarını belirtti.

Etkin Kent Konseyi Grubu'nun amacı, kentin önemli bir kurumu olan Kent Konseyi'ni etkin ve aktif bir hale getirerek, Adıyaman'ın yeniden yapılandırılmasında önemli rol oynamak. Dr. Erdoğan Altunbaş başkanlığındaki yürütme kuruluyla birlikte, Adıyaman'ın geleceği için çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Altunbaş, kentin tüm dinamikleriyle iş birliği yaparak, daha yaşanabilir bir Adıyaman hedeflediklerini ifade etti.

Altunbaş, adaylık sürecinde Adıyaman halkının desteklerini beklediklerini belirterek, "Kentimizi yeniden inşa etmek ve geliştirmek için birlikte çalışacağız. Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için Kent Konseyi'ne adayız" dedi.

Kaynak : PHA