Adıyaman'da merkez ve ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Adıyaman'da il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda, toplamda 22 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 4 adet gerica, 3 gram skunk ve 1 gram kokain bulunurken, ele geçirilen bu maddelerle bağlantılı olarak 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.