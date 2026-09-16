Kırsal yerleşimlerin yol ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Yeşiltepe Köyü'nde yürütülen kilitli parke uygulamasının tamamlanmasının ardından yol vatandaşların kullanımına açıldı.
PARKE TAŞLARI KENDİ TESİSLERİNDE ÜRETİLDİ
Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, köyde kullanılan kilitli parke taşlarının kurumun kendi üretim tesislerinde hazırlandığı belirtildi.
İl Özel İdaresi'nin Adıyaman genelinde BSK sıcak asfalt, kilitli parke taşı, tarımsal sulama, içme suyu ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, kırsal bölgelerde ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların il genelinde devam edeceği ifade edildi.
Kaynak : PERRE