Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 3. bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin üçüncü bölümünün “Doğru Bilgiye Ulaşmak” adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Ailem” dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 3. Bölümü: Doğru Bilgiye Ulaşmak.

Sevgili Veliler, Çocuk, öğrenerek büyür ve her çocuğun ilk öğretmeni, ebeveynleridir. Aileyle geçirilen her an değerli. Keyifli seyirler dileriz.”

Kaynak : PHA