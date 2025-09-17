Hastane bünyesinde ücretsiz olarak sunulan bu eğitim programıyla, gebelik ve doğum süreci hakkında kapsamlı bilgi ve eğitimler veriliyor. Gebe Okulu’nda anne adaylarına gebelik süresince dikkat etmeleri gereken konular, doğru beslenme, düzenli egzersiz, sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi başlıklarda uzman sağlık personeli tarafından eğitim veriliyor. Ayrıca doğumun aşamaları, doğum yöntemleri, doğum sırasında yaşanabilecek durumlar, doğum sonrası bakım ve emzirme hakkında da detaylı bilgilendirme yapılıyor.

Gebe Okulu sadece fiziksel sağlığı değil, anne adaylarının psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor. Gebelik sürecinde sıkça karşılaşılan duygusal dalgalanmalar, kaygılar ve stresle baş etme yöntemleri üzerine rehberlik sağlanıyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel, “Gebe Okulu ile anne adaylarımıza hem fiziksel hem de psikolojik yönden destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu okulda, gebelik sürecinin her aşamasına dair doğru ve bilimsel bilgi verilerek, annelerin kendilerini daha güvenli ve hazırlıklı hissetmeleri sağlanacak. Ayrıca emzirme, doğum sonrası bakım ve duygusal değişimlerle baş etme konularında da uzmanlarımız tarafından rehberlik edilecek. Tüm anne adaylarımızı ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz. Öte yandan bu ve benzeri sağlık hizmetlerinin ilçemize kazandırılmasında emeğe geçen başta Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan’a ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA